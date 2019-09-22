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Сколько надо прошагать, чтобы уйти от сердечно-сосудистых заболеваний

, 22:05 123

В Всемирный день отказа от автомобиля врачи напомнили о необходимости ходить пешком.

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

Во всемирный день отказа от автомобиля, который отмечается 22 сентября, медики решили напомнить россиянам, что важно не просто ходить пешком, а делать не менее десяти тысяч шагов в день. Иначе проблемы с сердечно-сосудистой системой в пожилом возрасте станут неизбежными. Людям преклонного возраста, допустимо двигаться в два раза меньше, но, чтобы продлить жизнь, ходьба необходима.

«Если молодой человек делает меньше  десяти тысяч шагов, пожилой — меньше шести-семи тысяч, а преклонного возраста — меньше пяти тысяч шагов, то его сердечно-сосудистая система ослабевает. Чем бы он не занимался, все это несравнимо с ходьбой пешком по пересеченной местности, и все поползновения по поводу увеличения продолжительности жизни бессмысленны», — приводит ТАСС слова врача-кардиолога, геронтолога, доктор медицинских наук Юрия Конева.

Тем же, кто передвигается на автомобиле, с возрастом грозят не только избыточный вес, но и преддиабет — нарушение переработки сахара, повышенное артериальное давление и даже ишемическая болезнь сердца.

В свою очередь вице-президент общественной организации «Лига здоровья нации» Николай Конов утверждает, что после трех минут ходьбы пешком у человека снижается кровяное давление, через пять минут повышается настроение, десять минут ходьбы улучшает творческое мышление, 15 — снижает уровень сахара в крови. 30-минутня пешая прогулка помогает снизить вес, а 40 минут движения на свежем воздухе снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. По его подсчетам, десять тысяч шагов — это примерно 90 минут бодрой ходьбы. Они снижают число депрессивных мыслей, пробуждает интерес к жизни и желание творить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие заболевания опытные медики могут диагностировать по походке человека.

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