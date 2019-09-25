Гороскоп на 26 сентября: Скорпионы, в делах любви доверьтесь сердцу!

Львы, поблагодарите свое многочисленное окружение за поддержку. Тельцы, в некоторых вопросах лучше прибегнуть к услугам специалистов, например, юристов. Лучше дождаться новолуния, которое наступит уже через несколько дней.



Овен — гороскоп на 26 сентября

Овны, вы ведь первый знак зодиака, а потому — великолепный инициатор. Вы пришли в этот мир для того, чтобы прожить великую жизнь. Оживите свою силу. Нынешний период в вашей карьере таит в себе в себе массу возможностей, как взобраться по служебной лестнице, повысить свой доход, приобрести больше опыта, который обычно можно накопить за годы. Но не думайте, что вы самый умный — вокруг полно коллег, которые также стремятся наверх. Так что включите свои организаторские способности и вместе с командой единомышленников поднимайтесь выше.

Космический совет: вдохновляйте окружающих на максимальную отдачу в работе.

Телец — гороскоп на 26 сентября

Обозначьте границы, Тельцы. Не все заслуживают доступ к информации о вас и вашем мире. А при решении проблемы, помните, что нужно полагаться не только на свой разум, но и сердце. Обратитесь к проверенному юристу, который поможет вам не потонуть в пучине сложностей.

Космический совет: не стесняйтесь попросить о помощи.

Близнецы — гороскоп на 26 сентября

Ежедневная напоминалка: возраст не является помехой. Настало время осознать, что нужно разукрасить свой мир яркими красками, а для этого искать что-то во внешнем мире не обязательно. Постарайтесь добавить творчества во все, что вы делаете сегодня, при чем даже в обыденные хлопоты. Вы обнаружите, что этот секрет поможет вам добиться во всем высшего класса.

Космический совет: торжественно поклянитесь делать все по высшему разряду.

Рак — гороскоп на 26 сентября

Обустройство жилища само собой не произойдет. И даже, казалось бы, такой легкий способ — купить предметы интерьера в магазине «Икея», не поможет. Этот этап жизни у вас суматошный, однако ставьте долгосрочные цели и планомерно двигайтесь к ним. Единственный способ вставать каждое утро с кровати с удовольствием, это искренне любить абсолютно все, что чем бы вы ни занимались. И не забывайте расставлять приоритеты.

Космический совет: продолжайте двигаться вперед и преодолевайте барьеры.