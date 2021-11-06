Лайфхак: Как застегнуть браслет на самой себе без посторонней помощи

Многие женщины наверняка сталкивались с ситуацией, когда необходимо быстро застегнуть на руке браслет с неудобным замком, а никого, кто мог бы помочь в этом деле, рядом нет.

В сети существует множество советов, как обойтись без третьей руки — например, при помощи скотча или пластыря, которые оставляют на руке и на украшении липкий след, а также при помощи прочной нити, что тоже требует определенной сноровки. Интернет-магазины предлагают даже купить специальные приспособления разной степени сложности, позволяющие застегнуть браслет на самой себе. Центы на такие гаджеты варьируются от 400 рублей до нескольких тысяч.

Однако есть очень простой способ решения проблемы. Он крайне дешев и практически не требует никаких акробатических навыков. Нужна всего лишь канцелярская скрепка. Идеально подойдет та, что побольше.

Итак, сначала скрепку нужно разогнуть, потом продеть в ушко застежки, зажать скрепку в той руке, на которую нужно надеть браслет, как показано на видео, другой рукой накинуть браслет на запястье и застегнуть замок. Теперь остается только вынуть скрепку и можно идти — на свидание, в театр, в гости, на работу — куда угодно.

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