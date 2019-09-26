  1. Пятый канал
  4. «Столько пластики»: Леру Кудрявцеву не узнали на снимке 15-летней давности

«Столько пластики»: Леру Кудрявцеву не узнали на снимке 15-летней давности

, 16:43 Фото 1 022

Телеведущая опубликовала фотографию в Instagram, на которой ей 33 года.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками в Instagram снимком 15-летней давности. На фотографии Лере 33 года. Она предстала с длинными блестящими серьгами и массивным колье на шее. Глаза знаменитости подчеркивают изящные стрелки, губы звезда подчеркнула блеском.

Поклонники оценили снимок телеведущей. Анфиса Чехова сравнила Кудрявцеву с канадской певицей Селин Дион. А многие фолловеры отметили сходство российской телеведущей с Бритни Спирс.

Instagram @leratv

Также фолловеры отметили, что на этом снимке знаменитость выглядит более естественно, чем сейчас. Но нашлись те, кто считает, что Лера сейчас в разы лучше.

«Очень хорошенькая, естественная, черты лица натуральные, так намного лучше»;

«Инопланетянка!»

«Лерочка сейчас в разы гармоничнее, элегантнее и сексуальнее»

«Не узнать!»

«Раньше красивее была, столько пластики сделала…» — написали юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Леру Кудрявцеву обманул мошенник.

Читайте также

+10° Днём +10°
Ночью +3°
64.29
0.10 70.38
-0.21
Гороскоп на 26 сентября: Скорпионы, в делах любви доверьтесь сердцу!

Последние новости

17:51
Два пассажирских самолета едва не столкнулись в небе над Москвой
17:42
Скончалась девочка, которую перед смертью пыталась спасти Жанна Фриске
17:36
Сыровар Денис Лебедев тайно проник на кастинг нового шоу Ольги Бузовой
17:29
Внучка Елизаветы II объявила о помолвке с миллионером, который ради нее ушел из семьи
17:24
Ушел из жизни советский космонавт Геннадий Манаков
17:18
Шокирующие кадры: Собаку, от голода съевшую мертвого ежа, спасают в Ленобласти

Сейчас читают

«Какая худышка!» Гузеева сбросила вес и перекрасилась в блондинку
«Шальная императрица»: Бузова попыталась сесть на шпагат в юбке, но упала
В Совфеде объяснили, что будет в случае удара США по Калининграду

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев