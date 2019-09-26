«Столько пластики»: Леру Кудрявцеву не узнали на снимке 15-летней давности

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками в Instagram снимком 15-летней давности. На фотографии Лере 33 года. Она предстала с длинными блестящими серьгами и массивным колье на шее. Глаза знаменитости подчеркивают изящные стрелки, губы звезда подчеркнула блеском.
Поклонники оценили снимок телеведущей. Анфиса Чехова сравнила Кудрявцеву с канадской певицей Селин Дион. А многие фолловеры отметили сходство российской телеведущей с Бритни Спирс.
Также фолловеры отметили, что на этом снимке знаменитость выглядит более естественно, чем сейчас. Но нашлись те, кто считает, что Лера сейчас в разы лучше.
«Очень хорошенькая, естественная, черты лица натуральные, так намного лучше»;
«Инопланетянка!»
«Лерочка сейчас в разы гармоничнее, элегантнее и сексуальнее»
«Не узнать!»
«Раньше красивее была, столько пластики сделала…» — написали юзеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Леру Кудрявцеву обманул мошенник.