Гороскоп на 28 сентября: Тельцы, снимите с глаз повязку, вас хотят предать!

Чем крепче ты пытаешься держать песок в руке, тем быстрее он уходит сквозь твои пальцы. Понимание этой старой мудрости поможет в вашем путешествии, Рак. Перестаньте цепляться за вещи, которые просто не для вас. Думай об изобилии, а не об его отсутствии. Вложение денег в нужное дело поможет преувеличить ваш доход в разы.

Деловые возможности, которые для некоторых могут приобрести международный масштаб. Выход из зоны комфорта может помочь вам по-другому взглянуть на мир и максимально использовать то, что предлагается Вселенной. Вы также обнаружите, что командная работа является ключом к осуществлению вашей мечты. Возьми с собой друзей и отправляйтесь в поход.

Если вы считаете, что справились с проблемой, подумайте еще раз. Внимательно посмотрите на свое окружение. Вы уверены, что люди, которым вы доверяете больше всего, не бросят вас под автобус при первой же возможности? Снимите повязку с глаз и увидите, кто они на самом деле. Если вы допустили ошибку — знайте, что никогда не поздно все изменить.

Стремление создать что-то новое ведет вас по правильному пути. Не бойтесь совершить прыжок веры, Овен. Пусть прилив творчества подтолкнет вас к большему и лучшему. Те, кто хочет вложить свои деньги в недвижимость или начать новое предприятие, считайте, что сегодня для вас горит зеленый свет во Вселенной. Ваши свежие идеи имеют гораздо больший потенциал, чем вы можете себе представить.

Овны, которые хотят вложить деньги в недвижимость или начать новое предприятие, считайте, что сегодня для вас горит зеленый свет Вселенной. В этот день, Водолеи, отпустите ситуацию и просто попросите Космос дать вам то, чего действительно желаете. Тельцы, вы уверены, что люди, которым вы доверяете больше всего, не бросят вас под автобус при первой же возможности? Снимите повязку с глаз и увидите, кто они на самом деле.

Лев — гороскоп на 28 сентября

Найдите минутку, чтобы оценить ваше путешествие. Все сражения, в которых вы боролись, и прорывы, что вы совершили. Будьте благодарны за уроки — они сделали вас тем, кто вы есть сегодня. Следующая глава вашей жизни посвящена тому, чтобы делиться знаниями с другими. Пусть сострадание, мудрость и сила станут вашими магическими словами.

Космический совет: поделитесь знанием с другими.

Дева — гороскоп на 28 сентября

Вы столько сражались, чтобы получить то, о чем мечтаете больше всего! Вы действительно хотите сдаться именно сейчас? Подумайте о том, чтобы просто взять передышку и пополнить энергетические запасы. Перестаньте мыслить негативно и верьте, что и в этот раз вы не совершите прорыв. Помните, что каждый раз, когда вы предпринимаете действия в правильном направлении, вы демонстрируете Вселенной, насколько сильна ваша воля к победе.

Космический совет: не уходите за три секунды до чуда.

Весы — гороскоп на 28 сентября

Жертва не всегда должна быть связана с тем, чтобы отпустить что-то ценное. Иногда нам нужно отпустить боль, желание отомстить, чтобы освободить место для мира, радости и спокойствия. Если вы пытаетесь наказать себя дискомфортом, знайте, что это только породит череду новых несчастий. Возьмите паузу, чтобы обдумать, чего вы действительно хотите. Ясная голова поможет вам осуществить важные планы.

Космический совет: уделите немного времени созерцанию.

Скорпион — гороскоп на 28 сентября

Иногда вам просто нужно посмотреть на себя в зеркало и признать, наконец, суровую правду, которую вы всегда стеснялись сказать самому себе. Некоторые из Скорпионов сейчас должны стать «гонцами», приносящими плохие новости в личное или профессиональное сообщество. Придерживайтесь фактов и занимайте нейтральную позицию.

Космический совет: устраняйте недосказанность.

Стрелец — гороскоп на 28 сентября

Вы радость. Вы любовь. Вы творчество. Это плодотворное время для воплощения ваших прекрасных идей в жизнь. Страсти всегда были вашей силой, Стрелец. Вам не нужно ждать понедельника, чтобы раскрутить своего внутреннего художника. Выразите себя маленькими способами. Например, экспериментируя с косметикой, которую вы наносите утром, или тушеным мясом, что вы готовите для себя в конце дня. Космический совет: это плодотворное время для воплощения ваших идей в жизнь.

Козерог — гороскоп на 28 сентября

Кем ты был до того, как пришел в этот мир? Поинтересуйся жизнью своих предков, узнай о своих корнях. Задай себе вечный вопрос: в чем смысл жизни? Это время избавления от ложных представлений и встречи лицом к лицу с собственным «я». Помните, общество не может диктовать, как вы должны жить. Вы должны стать более чувствительными и более настроенными на циркулирующие вокруг вас потоки энергии. Верьте, что вы имеете больше пяти чувств! Космический совет: станьте более чувствительными.

Водолей — гороскоп на 28 сентября

Отпустите ситуацию и просто попросите Вселенную дать вам то, чего действительно желаете всем сердцем. Космос приведет вас к цели путем наименьшего сопротивления. Избавьтесь от вашего вечного состояния погони. Станьте частью потока. На данный момент ваша главная задача — оставаться открытым.

Космический совет: то, что должно быть вашим — придет в вашу жизнь.

Рыбы — гороскоп на 28 сентября

События в вашей жизни, наконец, набирают темп. Хотя, вы еще не достигли желаемого пункта назначения, вы знаете, что находитесь на правильном пути. Пусть ваша способность мыслить иначе поможет вам проложить новый путь. Для некоторых, появится возможность расширить свой бизнес. Будьте уверены в своих силах и сделайте следующий шаг.

Космический совет: «захватите» еще неизведанные территории.

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 сентября.