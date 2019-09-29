Гороскоп на 30 сентября: Рыбы, поймайте дзен!

Раки, запомните: ваш главный соперник — это вы сами. Незачем соревноваться с другими, превосходить нужно только себя. Научитесь контролировать свои эмоции, не позволяйте гневу одолеть вас. Сегодня вас спасет только разум, не доверяйте эмоциям. Соперничество с друзьями и необоснованная ревность могут привести к конфликтам. Постарайтесь избежать ошибок

Близнецы, вы умеете хвастаться? Кажется, вы постоянно боитесь рассказать окружающим о своих преимуществах. Загляните в свое резюме. Пора добавить туда несколько фактов о себе, которые помогут работодателю взглянуть на вас по-новому. Скромность — удел слабаков. Будьте решительнее и не позволяйте никому обрывать вам крылья.

Тельцы, сегодня Вселенная на вашей стороне. Составьте список дел, которые всегда хотели выполнить, но почему-то откладывали на потом. Пришло время с ними разобраться. Если вы долго не решались признаться в любви даме сердца, пора рассказать о своих чувствах — вряд ли вы найдете момент лучше, чем сегодня. Не бойтесь начинать проекты, покорять горы и отправляться в кругосветное путешествие. У вас впереди — счастье.

Овны, вы привыкли к тому, что все складывается как по маслу: стоит вам чего-то захотеть, как карты плывут прямо в руки. Пришло время перестать полагаться на судьбу. Успех гарантирован только тем, кто может собраться и шаг за шагом двигаться к намеченной цели. Устали? Возьмите отдых. Проведите время в спа, запишитесь на массаж или погуляйте с друзьями. Вам необходима перезагрузка!

Козероги, когда начнете сомневаться в себе, вспомните историю Уолта Диснея, который сумел сделать Микки Мауса одним из самых знаменитых персонажей мультфильмов всех времен. Вы сможете все, если только захотите. Овны, хватит полагаться на судьбу. Вместо того, чтобы сидеть сложа руки и гадать на картах, начните двигаться к мечте. Тельцы, сегодня весы наклоняются в вашу пользу. Вселенная будет благоприятствовать вам. Не упустите свой шанс! Раки, не дайте гневу одержать над вами верх.

♌ Лев

Львы, на горизонте светлая полоса. Если что-то не получается, примите это как знак. Вселенная подскажет, в каком направлении лучше двигаться. Если вы недовольны своей профессиональной деятельностью и мечтаете о новой работе, самое время пролистать объявления на сайтах потенциальных работодателей. Возможно, вы не увидите сразу свет в конце туннеля, но потерпите, скоро все наладится.

Космический совет: определитесь с желаниями

♍ Дева

Девы, посмотрите на вещи по-новому. Вы совсем перестали видеть вокруг себя красоту. Где ваш внутренний романтик? Почему вы не даете ему власть над собой?

Чтобы переосмыслить отношение к вещам, лучше всего отправиться в путешествие. Вы давно были за границей? Если нет, берите отпуск и собирайте чемоданы. Вас ждут незабываемые приключения. Но помните: истинное удовольствие можно получить только в кругу близких людей.

Космический совет: отправляйтесь в путешествие.

♎ Весы

Мы настолько сосредоточены на прибытии в конечный пункт назначения, что забываем заметить, насколько прекрасна сама поездка. Вам знакомы эти слова, Весы? Кажется, вы слишком увлеклись работой и забыли о друзьях. Когда вы последний раз устраивали дома вечеринку — такую, чтобы запомнилась на годы вперед? Пришло время развлечься. Зовите своих знакомых, включайте музыку и танцуйте до утра.

Космический совет: устройте вечеринку.

♏ Скорпион

Скорпионы, не позволяйте садиться себе на шею. Вы настолько добры, что другие пользуются вами. Проявите характер, наконец! Хватит наступать на одни и те же грабли. Если вы не сможете поставить других на место, они будут вечно вас подавлять. Полюбите себя и не идите на поводу у окружающих.

Космический совет: проявите характер.

♐ Стрелец

Стрельцы, вам, как огненному знаку, свойственны страсть и гнев. Вы моментально влюбляетесь и так же быстро остываете к человеку. Вы можете разозлиться из-за полной ерунды, а уже через несколько минут решить, что зря погорячились. Однако время нельзя отмотать назад. Помните старую пословицу: «что посеешь, так и пожнешь». Научитесь нести ответственность за свои поступки, Стрельцы, и не сбегайте из спальни после первой брачной ночи. Космический совет: сто раз отмерь — один раз отрежь.

♑ Козерог

Козероги, когда начнете сомневаться в себе, вспомните историю Уолта Диснея, который сумел сделать Микки Мауса одним из самых знаменитых персонажей мультфильмов всех времен. Вы сможете все, если только захотите. Только для этого иногда надо рискнуть. Не бойтесь оказаться обманутым. Звезды вам сулят кардинальные перемены. Но предсказание не сбудется, если вы не приложите к этому своих усилий. Космический совет: идите на риск.

♒ Водолей

Водолеи, вы запутались? Не переживайте, есть некоторые вещи, которые разум не в состоянии объяснить. В таких случаях лучше положиться на интуицию. Делайте то, что вам подсказывает сердце и игнорируйте мнение окружающих. Помните, вы — проводник высшей мудрости.

Космический совет: прислушайтесь к внутреннему голосу.

♊ Рыбы

Рыбы, поймайте дзен. Научитесь, в конце концов, получать удовольствие от жизни. Выберите день, когда вы сможете никуда не торопиться. Медленно пейте кофе, посмотрите любимый фильм, закажите пиццу и соберите гостей. Создайте для себя максимально комфортные условия и просто отдохните.

Космический совет: сделайте что-то приятное для себя.

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