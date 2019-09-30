Гороскоп на 1 октября: Близнецы, отложите плащ супергероя!

Изменение — единственная константа. Вас направляют на выход? Следуйте указателям. Вы находитесь в середине огромного перехода. Немного мужества поможет вам оставить прошлое и всю связанную с ним боль. Раки, вы заслуживаете всего счастья на свете и даже больше.

Отложите плащ супергероя в сторону, Близнецы. Вы не сверхчеловек, как бы вам того не хотелось. Если вы рушитесь под тяжестью неоправданных ожиданий по поводу самих же себя, имейте смелость признать это. Пересмотрите список приоритетов. Вместо того, чтобы пытаться сделать все сразу, направьте энергию на проекты, которые способствуют вашему росту.

Сделайте глубокий вдох и сосредоточьтесь. Шторм официально прошел. Надежда и обновление — важные темы в вашей жизни прямо сейчас. В настоящий момент все может быть не совсем идеально, но скоро это произойдет. Вы учитесь следовать своему сердцу. Для глубокого эмоционального исцеления соединитесь со стихией воды. Пусть она успокоит ваши нервы и душу.

Нет такой вещи как «отрицательные эмоции». Исцеление — это процесс, Овны. Позвольте себе полностью ощутить всю глубину своих эмоций — гнев, печаль, одиночество, тоску. Только погружаясь в тени, мы можем найти свет. Это нормально. «Выключитесь» на некоторое время, чтобы отдохнуть.

Исцеление — это процесс, Овны. Позвольте себе полностью ощутить всю глубину своих эмоций — гнев, печаль, одиночество, тоску. Только погружаясь в тени, мы можем найти свет. Близнецы, вы буквально рушитесь под тяжестью неоправданных ожиданий. Отложите плащ супергероя в сторону.

♌ Лев

«Вселенная щедра и изобильна, и наше право по рождению — снабжать нас всем необходимым», — говорит психолог Луиза Хей. Вера в то, что вы заслуживаете всего самого лучшего, делает вас магнитом для удачного стечения обстоятельств. Двери изобилия и процветания открываются для вас, Львы. Позвольте себе получать эти «льготы». В отделе карьеры и финансов вас ожидают хорошие новости. Завершите проект с добрым намерением и верьте, что вам заплатят по заслугам.

Космический совет: поверьте в себя.

♍ Дева

Основное правило магии: согласование действия с намерением. Вы верите в то, что вы делаете? Девы, это важный вопрос. Наши мысли формируют нашу реальность. Усваивая веру в то, что жизнь — это борьба, вы воплощаете ее в жизнь. Отказ от этой мысли о самоотречении даст больше силы, чтобы действительно достичь того, чего вы хотите.

Космический совет: поработайте над своими мыслями.

♎ Весы

Внутренний круг — это священное пространство. Кто заслуживает места в вашей жизни, а кто нет? Это то, о чем вы, вероятно, будете много думать. Действия важнее слов. Именно готовность проявить себя определяет силу связи. Не избегайте конфронтации, Весы. Если кто-то из близких вам людей не является другом, поговорите с ним там, как он того заслуживает. Выскажите свое настоящее мнение.

Космический совет: «почистите» свой круг общения.

♏ Скорпион

Благодарность — искусство радоваться всему хорошему, что жизнь предлагает вам, давая возможность расти. Ваши благословения — боги Изобилия улыбаются вам. Работа в гармонии с ними поможет росту денежного дерева. Доверьтесь закону бесконечного предложения и в то же время проявляйте определенную свободу действий. Отложите некоторые средства на жизнь, которую вы пытаетесь построить. Думайте о долгосрочных инвестициях, Скорпионы!

Космический совет: будьте благодарны жизни.

♐ Стрелец

Отпустите старые пути, когда идете по новым. Только отпустив старые парадигмы, вы сможете найти свои собственные методы. Вы создаете пространство для жизни, чтобы посылать нужных учителей своим путем. Именно ваша открытость этим знаниям в конечном итоге будет определять ваш рост. Космический совет: забудьте про старое.

♑ Козерог

Куда идут мысли, туда и течет энергия. Будьте внимательны к тому, что вы вкладываете во Вселенную. Каждая мысль заряжена сильным намерением. Когда вы сосредотачиваетесь на «недостатке», вы привлекаете его в свою жизнь. Зато посмотрите, как меняется ваша жизнь, когда вы начинаете фокусироваться на добре. Видьте хорошее в людях и наблюдайте, как ваши отношения меняются к лучшему. Космический совет: прекратите думать о плохом.

♒ Водолей

Когда вы начнете верить в себя, мир тоже поверит в вас. Помните, что собственный капитал прямо пропорционален самооценке. Чтобы изменить свое соотношение с деньгами и материальным миром, вы должны искренне верить, что заслуживаете хорошего. Пересмотрите свою зарплату. Скажите «нет» клиентам, которые отказываются платить вам за ваши услуги. Откажитесь от проектов, где вам не платят пропорционально вашим усилиям. Настало время перепрограммировать жизнь.

Космический совет: поработайте над своей самооценкой.

♊ Рыбы

У вас было достаточно времени для одиночества, Рыбы. Найдите время для вашего партнера. Сегодня нужно потеряться в объятиях друг друга. Найдите новые способы разжечь роман.

Космический совет: уделите время своему партнеру.

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