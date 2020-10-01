День Арины Шиповницы: что можно и нельзя делать 1 октября

По церковному календарю 1 октября день святых мучениц Софии и Ирины. Они были казнены по религиозным мотивам в Египте во времена правления императора Аврелиана.

В давние времена на Руси Ирину еще называли Ариной, а 1 октября — днем Арины Шиповницы. Люди верили, что только те ягоды шиповника, которые собрали до дня Арины, принесут им здоровье и пользу.

Традиции 1 октября:

В этот день наши предки обычно наблюдали за отлетом журавлей и кричали им в след: «Колесом дорога!». Так пернатым желали удачно долететь в теплые края и возвратиться по весне. Согласно легенде, журавли на своих крыльях весну приносили, поэтому их возвращения всегда ждали с большим нетерпением.

Начиная с 1 октября, люди принимались за сбор плодов шиповника. Именно к этому моменту в них накапливалось достаточное количество аскорбиновой кислоты. Было важно собрать их до первых заморозков, способных разрушить витамин C. Наши предки верили, что полезными оказывались те ягоды, которые были собраны впрок, пишет «Утро.ру».

1 октября продолжались и девичьи посиделки, во время которых они не только общались, но и делали заготовки на зиму. Женщины рубили капусту, которую потом квасили или солили.

Православные верующие в день святой Ирины шли в храм, чтобы помолиться о благополучии, здоровье и семейном согласии.

Что нельзя делать 1 октября:

В этот день не следует хвалиться перед окружающими своими успехами и достижениями, а также просить у Господа больше, чем вам необходимо. Кроме того, в этот день нельзя ссориться и выяснять отношения с близкими людьми.

Оставлять ребенка одного в комнате даже на непродолжительное время. Это может спровоцировать серьезный испуг, а также считается, что злые духи могут напасть на одиноких детей и вызвать у них разные болезни.

Стричь волосы. В народе считается, что если постричь в этот день волосы, то укоротишь свою судьбу. Поэтому если вы человек суеверный, лучше отложить поход к парикмахеру, чтобы вам было спокойнее.

Сплетничать, раскрывать свои и чужие секреты, обсуждать других людей. Лучше этого не делать в принципе, а не только 1 октября, однако в праздник Софии и Ирины это чревато крайне неприятными последствиями. Так что держите свой рот на замке, чтобы не привлечь беду и безденежье.

Ходить в гости. Этот день считается неблагоприятным для того, чтобы ходить в гости и принимать друзей и знакомых у себя. Рискуете серьезно поссориться. К тому же в доме должны быть только самые близкие люди, иначе, если верить приметам на 1 октября, семья может развалиться.

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