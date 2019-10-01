«Счастливые кошечки»: Темникова растрогала фанатов фото с дочкой

Бывшая солистка группы Serebro Елена Темникова опубликовала на своей странице в Instagram сразу несколько трогательных фотографий со своей четырехлетней дочкой Сашей. На кадрах звезда обнимает свою наследницу, катает ее на плечах и вместе с ней смеется.

Вместе с малышкой певица сейчас отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах. Параллельно артистка публикует в своем Instagram-аккаунте видео самых красивых мест курорта и не забывает демонстрировать безупречную фигуру в купальнике.

Впрочем, несмотря на то, что пользователи всегда были в восторге от снимков Темниковой в бикини, они признались, что кадры с дочерью им нравятся больше. На них поп-исполнительница выглядит максимально естественно — ее мимика отражает истинные эмоции.

Instagram @lenatemnikovaofficial

«Самая лучшая мама и дочка!»

«Такие классные! Доча просто огонь, обожаем!»

«У меня от улыбки и умиления сейчас треснет лицо!»

«Счастливые кошечки», — восхищались комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елена Темникова восхитила фанатов идеальной фигурой.