Трофимов день: Что нужно и что нельзя делать 2 октября?

2 октября 2019 года православная церковь чтит память мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта, пострадавших во имя Христа во времена царствования римского императора Проба.

Кроме того, в этот день почитают память Иеросхимонаха Алексия (1846-1928) — старца Смоленской Зосимовой пустыни, который известен своей ролью в избрании в 1917 году Всероссийского Патриарха.

Что нужно делать и традиции, которых придерживались на Руси 2 октября:

Святой Савватий считался покровителем пчел и пчеловодов. Именно поэтому со 2 по 10 октября проходит так называемая пчелиная девятина. В течение этого времени люди работали на пасеке, собирали мед, готовили ульи к зиме.

Пасечники устраивали 2 октября медовый праздник. Угощали медом родню, друзей и соседей. Обязательным блюдом на столе считались оладьи, которые перед употреблением обмакивали в свежий мед.

Во время пчелиной девятины натощак съедали по чайной ложке меда и запивали его теплой водой. Люди верили, что подобное средство сможет защитить от любых недугов. Растворенный в воде мед принимали внутрь до завтрака и после ужина при болях в животе. Это напиток помогал избавиться от тошноты, изжоги, болей в желудке и бессонницы. Кроме того, он придавал человеку силу.

2 октября молодежь устраивала Трофимовские вечеринки, в ходе которых девушки определялись с выбором женихов.

Что нельзя делать 2 октября:

В Трофимов день нельзя нарушать главное правило и обязательно угостить медом другого человека. И чем больше людей порадуете, тем больше счастья будет у вас в жизни весь последующий год. А если никого не угостите, то на протяжении всего года в вашей жизни будут только неудачи.

На Руси считали, что наибольшее везение принесет угощение медом нищего и бездомного.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что какой праздник отмечается 1 октября и что нельзя делать в этот день?