«Нет слов!» Галкин запечатлел Пугачеву в компании двух разновозрастных дочек

Максим Галкин обожает свою супругу Аллу Пугачеву и маленькую дочку Лизу. Юморист не перестает радовать подписчиков в Instagram кадрами с участием своих любимиц. На этот раз комик опубликовал в соцсеть серию снимков, на которых его «семейные» красавицы позируют в компании подруг.

«Девчонки», — подписал пост знаменитость, сопроводив запись смайликом-сердечком.

Instagram @maxgalkinru

Алла Пугачева на снимке позирует в компании пятилетней дочки Лизы Галкиной, «старшенькой» 48-летней Кристины Орбакайте и подруг: Юлии Проскуряковой и Иды Достман. На Примадонне — коротенькое черно-белое платье, подпоясанное широким ремешком. Наряд поп-дивы демонстрирует ее прекрасные стройные ноги. Младшая дочка Аллы Борисовны красуется на фото в розовой балетной пачке.

Поклонники звездного семейства пришли в полнейший восторг от опубликованных фотографий. Фанаты тут же бросились одаривать любимиц комплиментами в комментариях. Больше всех расхваливали модниц Аллу Пугачеву и крошку Лизу.

«Вы все такие очаровательные!»

«Дорогая Алла Борисовна! У меня нет слов, как я восхищаюсь вами»;

«Лиза такая милашка!»

«Цветник! Какие все красивые!»

«Чудо, как хороши!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алла Пугачева показала трогательное фото со своей большой семьей.