  1. Пятый канал
  4. «Нет слов!» Галкин запечатлел Пугачеву в компании двух разновозрастных дочек

«Нет слов!» Галкин запечатлел Пугачеву в компании двух разновозрастных дочек

, 13:30 Фото 257

Примадонна позирует на снимке вместе с пятилетней Лизой Галкиной и 48-летней Кристиной Орбакайте.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Максим Галкин обожает свою супругу Аллу Пугачеву и маленькую дочку Лизу. Юморист не перестает радовать подписчиков в Instagram кадрами с участием своих любимиц. На этот раз комик опубликовал в соцсеть серию снимков, на которых его «семейные» красавицы позируют в компании подруг.

«Девчонки», — подписал пост знаменитость, сопроводив запись смайликом-сердечком.

Instagram @maxgalkinru

Алла Пугачева на снимке позирует в компании пятилетней дочки Лизы Галкиной, «старшенькой» 48-летней Кристины Орбакайте и подруг: Юлии Проскуряковой и Иды Достман. На Примадонне — коротенькое черно-белое платье, подпоясанное широким ремешком. Наряд поп-дивы демонстрирует ее прекрасные стройные ноги. Младшая дочка Аллы Борисовны красуется на фото в розовой балетной пачке.

Поклонники звездного семейства пришли в полнейший восторг от опубликованных фотографий. Фанаты тут же бросились одаривать любимиц комплиментами в комментариях. Больше всех расхваливали модниц Аллу Пугачеву и крошку Лизу.

«Вы все такие очаровательные!»

«Дорогая Алла Борисовна! У меня нет слов, как я восхищаюсь вами»;

«Лиза такая милашка!»

«Цветник! Какие все красивые!»

«Чудо, как хороши!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алла Пугачева показала трогательное фото со своей большой семьей.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.07
0.43 70.84
0.12
Гороскоп на 2 октября: Скорпионы, зачем вы тусуетесь со странными людьми?

Последние новости

14:10
Названы самые популярные запросы россиян про татуировки
14:00
Российские пограничники задержали браконьеров из КНДР в Приморье
13:57
Памяти Гии Канчели: Чем еще знаменит композитор «Мимино»?
13:49
Курчатовский институт разработал материалы для более точных исследований космоса
13:35
Умер первый исполнитель роли Юрия Гагарина
13:30
«Нет слов!» Галкин запечатлел Пугачеву в компании двух разновозрастных дочек

Сейчас читают

Блэк Чайна в леопардовых лосинах свела с ума фанатов своим тверком — видео
Гороскоп на 2 октября: Скорпионы, зачем вы тусуетесь со странными людьми?
«Выход удался!» Ирина Пегова в пышном платье восхитила поклонников — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев