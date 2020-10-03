Астафьев день: Что можно и что нельзя делать 3 октября

|
Марина Неруцких
2 080

В этот день православные почитают память великомученика Евстафия Плакиды, его жены Феопистии, а также детей — Агапия и Феописта.

Астафьев день: Что можно и что нельзя делать 3 октября

Фото: Goloseevo.com.ua

Православные верующие 3 октября почитают память великомученика Евстафия Плакиды, его жены Феопистии, а также детей — Агапия и Феописта.

Евстафий был выдающимся римским полководцем и жил во времена правления императора Траяна (98-117). До крещения он носил имя Плакида.

Традиции 3 октября:

В народе день великомученика Евстафия обычно ассоциировали с ветром, который дул в это время со всех сторон. По направлениям потока воздуха и его силе люди прогнозировали погоду на ближайшее время, а также судили о характере предстоящей зимы и урожае.

Если на Астафьев день дул ветер с севера, то это — к стуже. С юга — к потеплению, западный — сулил осадки, а восточный ветер — теплую и солнечную погоду.

Наши предки верили, что южные ветра принесут плодородие. В этот период начиналась работа на ветряных мельницах, и крестьяне перемалывали зерно свежего урожая. Именно 3 октября отмечался праздник мельников, которым люди готовили подношения.

Что нужно делать 3 октября:

  • Необходимо проветривать всю одежду на улице, подставить ее под солнечные лучи или прокалить на морозе, в зависимости от погоды.
  • Жилище нужно окуривать можжевельником, зверобоем или полынью от нечисти.
  • Окна и зеркала надо вымыть раствором со святой водой, а вечером зажечь дома свечу.
  • В этот день стоит прислушаться к своему организму. Если чувствуете напряжение в шее, значит на ней висят лишние обязанности, смените работу или цель в жизни.
  • Дискомфорт в спине означает, что вам требуется больше отдыха. Если усталость в ногах, то следует сменить образ жизни на более активный. Чувствуете зажатость рук — сотворите то, о чем давно мечтали.

Что нельзя делать 3 октября:

  • Если вы брали у кого-то «взаймы» кухонную утварь — сковороду, кастрюлю, тарелку или даже чашку, то пустой возвращать ее нельзя. В противном случае в вашей посуде также будет пусто. Это же относится и к сумкам.
  • В Астафьев день после мытья рук нельзя стряхивать воду, руки нужно вытирать, чтобы не наплодить чертей. Данный запрет связан с давней легендой, когда черт, который упал с неба и остался в одиночестве, попросил войско у Бога. Тогда Господь посоветовал ему опустить руки воду и стряхнуть — будет столько чертей, сколько образовалось брызг.
  • В этот день категорически не стоит садить за стол 13 человек. Лучше позвать соседей или еще кого-то. Как и другие поверья, это связано с числом 13 и переносит нас к библейскому сюжету тайной вечери, где тринадцатым человеком был Иуда.
  • Как правило, в этот день совершается много обманов, люди грешат, а в мир подкидывают иллюзии. Поэтому Астафьев день энергетически очень тяжелый.
  • Не дарите людям подарков и не принимайте их сами, не выясняйте отношения и не затевайте ссор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно и что нельзя делать в Трофимов день 2 октября.

Читайте также

+9° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
78.09
0.81 91.58
0.86
Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на период с 5 по 11 октября

Последние новости

1:10
Астафьев день: Что можно и что нельзя делать 3 октября
0:55
Заразившегося коронавирусом Трампа госпитализируют
0:40
Минобороны Армении сообщает об уничтожении в Карабахе двух беспилотников
0:25
Покончившую с собой нижегородскую журналистку заподозрили в сектантстве
0:10
«Врачи исполосовали меня»: Игорь Крутой впервые ответил на слухи о раке
23:53
Смольный рекомендовал работодателям Петербурга перевести сотрудников на «удаленку»

Сейчас читают

«Ты что, сам не пьешь?» — Конкин обрушился с оскорблениями на жениха своей дочери
Новая пассия? Сын Любови Полищук нежно прижался к звезде «Холостяка» — фото
Серьезно болен? Актера Андрея Чернышова не узнали в худощавом старике

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок