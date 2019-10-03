Осетинские пироги могут стать национальным брендом

Осетинские пироги предлагают сделать национальным брендом — в регионе собираются добиться патента на эксклюзивное производство.

Местных бизнесменов возмущает «фейковая» выпечка, которая продается по всей стране — часто замороженная и невкусная. Они считают, что это наносит удар по репутации главного гастрономического достояния республики.

В пример осетины приводят адыгейский сыр — название официально защищено и теперь его производят только в Адыгее.

Однако, есть и оборотная сторона. Это сразу сделало продукт более дорогим и менее доступным. В регионе сыр производят всего пять заводов и на всех его просто не хватает. К тому же, учитывая доставку, его цена «кусается», а значит, это влияет на прибыль.

Российские сыровары и вовсе считают, что это отрицательно сказывается на экономическом развитии отрасли в целом.

К слову, одними из первых борьбу за бренд начали производители Вологодского масла. Они добились своего еще в 2010 году, однако, до сих пор на прилавках магазинов полно подделок — молочная продукция, которая якобы сделана в Вологде, только по указанному адресу нет никакого производства.

Ну, а в Северной столице пошли еще дальше — продают свой петербургский воздух в консервных банках.

Во всех этих брендовых идеях разбирался Андрей Захаров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10%.