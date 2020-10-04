День Кодрата: Что можно и что нельзя делать 4 октября

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Марина Неруцких
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В этот день православные почитают память святого апостола Кодрата. По традиции, работодатели должны всячески поощрять подчиненных, иначе любому их проекту грозит полный провал.

День Кодрата: Что можно и что нельзя делать 4 октября

Фото: Goloseevo.com.ua

Православные христиане 4 октября почитают память святого апостола Кодрата. Священнослужитель проповедовал Слово Божие в Афинах и был там епископом. Святой апостол обратил множество язычников в христианскую веру, за это его однажды избили до полусмерти камнями. Однако Кодрат выжил с Божьей помощью, но его тут же заточили в темницу, где морили голодом. Проповедник скончался от недоедания.

Что нужно делать 4 октября

В древности считали — тех, кто хорошо потрудится в день Кодрата, ожидает успешный, богатый на приятные события следующий год. 4 октября очень важный день для людей, занимающих руководящие должности и предпринимателей. В этот день работодатели должны уделить время и внимание своим работникам.

Традиционно принято угощать подчиненных овсяной кашей, пирогами и хорошим алкоголем. Перед застольем следует произнести заговор: «Молотильщикам — каши горшок, а хозяину — хлеба ворошок». В последующем это приведет любое предприятие руководителя организации к успешному завершению проекта и невероятной прибыли.

Что нельзя делать 4 октября

Ни в коем случае не следует ругаться и проявлять агрессию на работе 4 октября. Скандалы, интриги, мелкие стычки — все это не приведет ни к чему хорошему. Работникам недостойное поведение в день Кондрата может полностью поломать карьеру, а работодателю — испортить весь будущий год. Руководящий состав должен всячески сдерживаться в этот день от замечаний подчиненным, потому что это только испортит настроение и накалит атмосферу в коллективе.

Приметы и поверья 4 октября

Пасмурно, небо затянуто тучами — такая погода будет стоять еще месяц;

Дует сильный ветер — зима будет суровой;

Вечером стало теплее, чем днем — к обильным осадкам зимой;

У березы листья пожелтели с верхушки — весна будет теплой и придет рано.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о приметах на Астафьев день.

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