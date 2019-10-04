Лайфхак: Как уместить сразу две тарелки в микроволновке

Иногда нужно разогреть несколько порций еды, а времени на это слишком мало. Особенно это касается больших семей или тех, кто постоянно куда-то опаздывает. Вместить всю пищу в одну емкость не представляется возможным. Однако теперь в микроволновку можно без труда уместить сразу две тарелки. Ведь специально для таких случаев 5-tv.ru публикует лайфхак, который поможет сэкономить несколько драгоценных минут.

Для лайфхака потребуется обыкновенная кружка. В начале поставьте в микроволновку маленькую тарелку, а рядом с ней установите пустую чашку. Сверху на нее аккуратно положите вторую большую по величине тарелку.

Такой незамысловатый лайфхак существенно уменьшит время разогрева пищи и сбережет ваше время.

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