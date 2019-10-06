День памяти святой мученицы Ираиды: Что нельзя делать и каковы традиции 6 октября

6 октября 2019 года православные верующие почитают память святой мученицы Ираиды, жившей в Александрии. В определенный день она отправилась за водой к источнику и увидела корабль, который причалил к берегу. На судне находилось множество мужчин и женщин, иноков и диаконов. Все они были в оковах. За проповедование христианства людей везли на мучения.

Кроме того, 6 октября церковь празднует зачатие Иоанна Предтечи, родителями которого были священник Захария и праведная Елисавета. В этот день, как правило, верующие прославляют чудо, милость и премудрость Божия. Благочестивые родители Иоанна в течение всей супружеской жизни просили у господа ребенка. Когда они были уже в преклонном возрасте, их молитвы были услышаны и осуществилось чудесное зачатие Иоанна в утробе престарелой Елисаветы. Господь заведомо возложил на него великую миссию и позднее праведник стал пророком и предтечей Спасителя мира.

В тот момент, когда Захария был в храме, к нему явился архангел Гавриил и дал весть о том, что скоро у священника родится сын. Он не поверил и был наказан за это немотой. Захария вновь обрел дар речи только после появления ребенка на свет.

Традиции 6 октября:

Изредка в этот день устанавливается теплая погода и бывает она недолгой. В это время люди начинали топить печи, старались утеплить жилище, заготовить на зиму дрова и получше протопить избу. Также 6 октября заговаривали печной уголь.

Те, кто попал в неприятную ситуацию в этот день гадали о дальнейшей судьбе. Для этого нужно взять два кувшина и пойти туда, где две реки сливаются в одну. В каждый кувшин набирают воду из разных рек в одинаковом количестве и несут в дом. Если вода быстрее испарялась из емкости, в которую наливали из полной реки, то это значило, что решить жизненные трудности быстро не получится. И наоборот.

Что нельзя делать 6 октября:

Брать и давать в деньги долг. Если уже долги имеются, то рассчитаться по ним необходимо до этого дня.

В этот день принято трезво оценивать собственные запасы и не тратить их впустую, в том числе и деньги.

Пересчитывать деньги в кошельке и мелкие монеты. Считается, что это может спровоцировать последующие проблемы с финансами в ближайшем месяце. Поэтому, если вам приспичило провести ревизию наличных, делать это надо за день до 6 октября, либо отложить на потом.

Ссориться с мужем. 6 октября нужно провести вместе со своим благоверным хотя бы вечер, иначе могут быть длительные проблемы в семье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно и что нельзя делать 5 октября.