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Названы два продукта, предотвращающие рак молочной железы

, 10:16 488

Употребляя эти овощи не менее двух раз в день, можно снизить риск заболевания онкологией на 67%.

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Ученые установили связь между заболеванием раком молочной железы и употреблением в пищу чеснока и лука. Об этом пишет издание Nutrition and Cancer.

По данным аналитиков, у жительниц острова Пуэрто-Рико, находящегося под управлением Америки, гораздо реже появляются злокачественные опухоли в молочных железах, чем у женской половины населения материковой части США. Ученые попытались связать это с неистовой любовью пуэрториканцев к соусу софрито, в состав которого входят чеснок и лук.

В ходе масштабного исследования, теория специалистов подтвердилась — у женщин, которые не реже двух раз в день на протяжении большого количества времени ели продукты, содержащиеся в соусе софрито, риск заболевания раком молочной железы был ниже на 67%, чем у тех, кто пренебрегал ядрено пахнущими овощами.

Рецепт чудодейственного софрито весьма простой: потушить на сковороде три помидора, три луковки и среднюю головку чеснока, сдобрив все это перцем чили, тимьяном и розмарином, по вкусу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стали известны нетипичные симптомы рака.

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