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В Москве обнаружено тело известного ученого с огнестрельным ранением

, 12:23 186

Владимир Ларин ушел из жизни в возрасте 80 лет, не желая мириться со смертельным диагнозом.

Фото: YouTube / Алексей Дьяченко

В Москве обнаружили тело известного ученого Владимира Ларина с огнестрельным ранением в среду, 9 октября. Геолог ушел из жизни в возрасте 80 лет, не желая мириться со смертельным диагнозом.

Погибшего Владимира Ларина нашли на общем балконе многоэтажного дома. Ученый свел счеты с жизнью, произведя выстрел в голову из ружья. Ствол оружия геолог обрезал заранее. По предварительной информации, мужчина ушел из жизни, не желая лечиться от смертельной болезни — острого лейкоза.

Диагноз ученому поставили несколько недель назад. Мужчина плохо себя чувствовал, однако отказался от переливания крови. Также больной не стал проходить лечение, на котором настаивали родственники.

Владимир Ларин — автор пяти книг и более 40 научных работ по геологии, доктор геолого-минералогических наук. В научном сообществе известен как разработчик гипотезы «изначально гидридной Земли».

Ранее 5-tv.ru писал, что ушел из жизни бывший главный архитектор Петербурга Юрий Митюрев.

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