Гимнасты из России выиграли в мужском командном многоборье на Чемпионате мира

Российские гимнасты впервые выиграли в мужском командном многоборье на Чемпионате мира! В Штутгарте борьба была очень острой — основными соперниками наших спортсменов были китайцы, которые лидируют в этом виде последние 20 лет.

Интрига сохранялась до самого финала. Победители определились только по итогам упражнений на перекладине. Золото сборной России принес Никита Нагорный.

В последний раз командное золото россияне завоевывали в 1991 году. Тогда наши гимнасты выступали на первенстве мира еще под советским флагом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о победе кузбасских парашютистов в престижном соревновании в США.