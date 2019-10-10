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  4. Гимнасты из России выиграли в мужском командном многоборье на Чемпионате мира

Гимнасты из России выиграли в мужском командном многоборье на Чемпионате мира

, 9:51 Эфирная новость 34

В последний раз командное золото российская сборная завоевывала почти 30 лет назад.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Филиппов, 5-tv.ru

Российские гимнасты впервые выиграли в мужском командном многоборье на Чемпионате мира! В Штутгарте борьба была очень острой — основными соперниками наших спортсменов были китайцы, которые лидируют в этом виде последние 20 лет.

Интрига сохранялась до самого финала. Победители определились только по итогам упражнений на перекладине. Золото сборной России принес Никита Нагорный.

В последний раз командное золото россияне завоевывали в 1991 году. Тогда наши гимнасты выступали на первенстве мира еще под советским флагом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о победе кузбасских парашютистов в престижном соревновании в США.

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