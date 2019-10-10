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Савватий Пчельник: традиционный бортнический праздник 10 октября

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10 октября на Руси устраивали праздник в честь святого Савватия — покровителя пчел.

Фото: DPA/TASS

В четверг, 10 октября, в России отмечают народный праздник — день Савватия Пчельинка. На Руси в этот день чтили святого Савватия, основателя легендарного Соловецкого монастыря, считавшегося покровителем пчел и бортничества.

Праздник был богат на свои традиции и особые приметы. Так, например, до 10 октября обязательно нужно было закончить подготовку ульев к зиме — на Руси верили, что в этот день пчелиная матка уносит с собой ключи от лета и наступают холода. Бортничество, верили люди, требует чистой души и непорочных помыслов. Поэтому верующие пчеловоды ходили в церковь и молились святому Савватию, обязательно привлекая к этому и детей — как самых невинных и безгрешных. Настрого на Пчельника запрещалось работать — существовало поверье, что любой труд, не связанный с пчеловодством, будет обречен на провал.

В день Савватия Пчельника определяли, каким будет остаток года. Так, если 10 октября прошла гроза — зима будет мягкой и короткой. А вот большое количество шишек на хвойных деревьях к этому дню указывало на то, что зимний период будет морозным. Сухая и теплая погода говорит о том, что осень продлится долго.

Существовали и характерные, «пчелиные» традиции. На Савватия присматривались к леткам — входам в ульи. Если насекомые долго оставляли его открытым — зиму ждали теплую. А вот плотно закупоренный вход в пчелиное жилище свидетельствовал о долгих и сильных морозах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что категорически запрещено делать 10 октября.

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