День памяти Харитона Исповедника: Что можно и нельзя делать 11 октября

Православный мир в пятницу, 11 октября, вспоминает преподобного Харитона Исповедника, знаменующего собой образец настоящей веры во Спасение и преданного служению Богу.

Будущий святой жил в IV веке нашей эры, когда христианская вера подвергалась гонению. Однажды он был помещен в заключение, где пережил жесточайшие пытки. Он искренне жаждал мученической кончины, но из-за смены власти оказался на свободе. Тогда святой решил посвятить свою жизнь Богу. Он основал в Палестине три обители, каждая из которых стала центром притяжения верующих.

По преданию, именно Харитон ввел чин пострижения в монахи. Скончался Харитон Исповедник в глубокой старости.

Что нельзя делать в этот день:

В старину на Харитона старались не выходить за порог, опасаясь сглаза. Очевидно, что в наше время следовать такому совету практически невозможно. В таком случае, перед выходом из дома можно помолиться и попросить защиты у Ангела хранителя.

Также считалось, что заниматься хозяйством в этот день не стоит. Существовала даже поговорка «Харитон — в избе урон». Особенно наши предки опасались выметать и выносить мусор, так как это может «впустить» недобрую энергетику извне в жилище.

Кроме того, нельзя обманывать — в этот день Бог особо гневается на ложь. Также не стоит жаловаться и ныть — это только усугубит жизненные неурядицы.

Что можно делать в этот день:

Полезно провести очищение организма, заняться дома мелкими делами, которые давно откладывались. Несмотря на внешнюю пассивность, внутри себя не стоит терять темп, а лучше переосмыслить жизненные приоритеты еще раз.

Идеальный день для вступления в брак, особенно для тех, чьи отношения были продолжительными — он станет чем-то вроде завершающего аккорда ухаживаний. Пожилым людям, которые обрели счастье, тоже сегодня хорошо создать новую семью.

Сновидения: чем в них больше странного, и даже сюрреалистичного — тем благоприятнее. В настоящее время происходит перенастройка подсознания, и такие сны лишь доказывают это.

Именины: Александр, Вячеслав, Михаил, Анна, Мария.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о Дне святого Каллистрата.