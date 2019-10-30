Фото ноги велогонщика ужаснуло фанатов

Словенский велогонщик Янис Брайкович опубликовал в Instagram фотографию своей ноги в день соревнований во Франции, и вызвал самую разнообразную реакцию у пользователей сети.

«Главное, не облажаться прямо сейчас», — подписал снимок Брайкович.

Instagram @janibrajkovic

На снимке нога 35-летнего велогонщика с первого взгляда напоминает конечность киборга из фантастических фильмов. Гипертрофированные икроножные мышцы спортсмена мало похожи на привычные обывателю икры. В комментариях пользователи удивились и ужаснулись открывшемуся зрелищу.

«Выглядит, как будто это фотошоп»:

«Кажется, он на допинге»;

«Это нога не человека, а машины»;

«Думаю, я нашел Грута»; (один из персонаже комиксов Marvel, первоначально захватывал людей для экспериментов — Прим.ред.)

«Я надеюсь, что ваша зарплата так же велика, как эти мышцы», — написали юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по подозрению в употреблении допинга задержаны 60 спортсменов с Запада. Среди нарушителей — австрийский велогонщик Георг Прайдлер.