Звезда клипа «Ленинграда» Алла Михеева сфотографировалась на шпильках в ванной

Телеведущая Алла Михеева, снявшаяся в одном из клипов группировки «Ленинград», сфотографировалась в платье и туфлях на высоких каблуках в ванной. Черно-белый снимок она выложила на своей странице в Instagram.
«Душ или ванная?», — подписала Михеева фотографию, добавив хэштег «Я за душ».
На снимке теледива одета в платье с пышной юбкой и стильные туфли на шпильках. В руке она держит лейку для душа, из которой течет вода.
Подписчики в первую очередь обратили внимание на необычное место для фотосессии. Многих заинтересовало, как Михеева смогла забраться на шпильках на ванну.
«Ну зачем так изощряться? Можно и разбиться»;
«Сколько раз вы поскользнулись, пока покорили ванну вместе с душем?!»
«Алла, а на чем вы сидите?»
«Смех разбирает, как представлю, что Алла забирается на шпильках на ванну», — написали поклонники.
Нашлись и те, кто решил ответить на поставленный Михеевой вопрос. Кроме стандартных «ванна» / «душ», встречались и оригинальные варианты.
«Баня с вениками и в снег!»;
«С утра — душ, вечером — ванная»;
«Душ в ванной!», — поделились своими предпочтениями подписчики.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алла Михеева снялась в клипе «Ленинграда» на песню «Кабриолет». В ролике лидер музыкального коллектива Сергей Шнуров женится на телеведущей.