Что стало с сыном Баскова от Светланы Шпигель?

Сыну Баскова от первой супруги Светланы Шпигель уже 13 лет. Однако то, что у артиста есть ребенок, в России помнят далеко не все.

Первая жена певца — дочь продюсера Бориса Шпигеля. Вместе со Светланой Николай прожил семь лет: с 2001-го по 2008 год. В браке родился ребенок, получивший двойную фамилию — Бронислав Басков-Шпигель.

Народный артист РФ не раскрывает причины развода, однако знакомые пары признают: виноват, скорее всего, именно Басков. Хотя у пары появился сын, певец не стал жертвовать гастролями и концертами ради семьи. Светлана Шпигель постоянно находилась одна, воспитывая ребенка фактически самостоятельно.

В 2008-м пара развелась. Мать забрала сына и уехала к своему отцу в Израиль. Вскоре она вышла замуж во второй раз.

Ребенку 13 лет, однако теперь он просто Бронислав Шпигель. На отказе от двойной фамилии настояла мать. По слухам, Николай Басков практически не видит сына, хотя иногда Шпигели приезжают в Москву.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Николай Басков заработал на свадьбе Дарьи Клюкиной три миллиона рублей.