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Бизнесвумен после стрима на бешеной скорости насмерть сбила пешехода в Ленобласти

, 16:35 Эксклюзивное интервью 2 308

Женщина возвращалась с тренинга из Москвы и решила похвастаться с сети своим «мастерским» вождением.

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Фото, видео: Facebook / kurilets.larisa

В ночь на субботу, 12 октября на участке автодороги Зуево — Новая Ладога в районе деревни Вындин Остров автомобиль сбил пешехода и скрылся с места ДТП. От полученных травм 41-летний мужчина скончался на месте.

На месте аварии криминалисты обнаружили фрагменты пластика черного цвета с логотипом Mercedes. При помощи камер видеонаблюдения, установленных вдоль трассы, удалось вычислить автовладельца иномарки.

По предварительным данным, это 49-летняя жительница города Питкяранта в Карелии Лариса Курилец. Правоохранители обнаружили возле ее дома припаркованный Mercedes с характерными следами ДТП.

Судя по странице Ларисы в соцсети, она уже около восьми лет занимается бизнес-тренингами. Себя она называет «ЗОЖ-приверженец, путешественник, предприниматель».

В ту роковую ночь она как раз возвращалась из Москвы с очередной корпоративной учебы, и решила опробовать новый участок платной трассы между двумя столицами.

Автоледи провела стрим своей лихой езды со скоростью 147 километров в час, и параллельно расхваливала освещение вдоль дороги.

«Туалеты прикольные такие на стоянке. Туалетной бумаги конечно нет», — со смехом делится она, несясь на бешеной скорости и периодически наводя камеру телефона на спидометр.

На просьбу 5-tv.ru прокомментировать информацию об аварии, женщина отказалась.

«Не могла бы, потому что я завтра еду, и завтра будет экспертиза. Вы слишком гоните лошадей, дорогая моя. Еще вскрытия не было человека. Я никого не давила. До свидания», — сказала она.

Этот стрим Лариса вела в 0:53, а, согласно полицейским сводкам, ДТП возле деревни Вындин Остров произошло приблизительно через 50 минут.

На своей странице уже после смертельной аварии она разместила снимок Ладожского озера.

«Ладога, уровень немного упал. Дождь весь день, но тепло. И, как всегда, 50 оттенков серого», — пописала она фото, сопроводив его подмигивающим смайлом.

Facebook / kurilets.larisa

Известно, что предположительную виновницу ДТП опросили сотрудники полиции и с нее взято обязательство явиться в отделение Волховское отделение.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Mercedes насмерть сбил четырехлетнего малыша на переходе в Казани.

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