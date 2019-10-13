Бизнесвумен после стрима на бешеной скорости насмерть сбила пешехода в Ленобласти

В ночь на субботу, 12 октября на участке автодороги Зуево — Новая Ладога в районе деревни Вындин Остров автомобиль сбил пешехода и скрылся с места ДТП. От полученных травм 41-летний мужчина скончался на месте.

На месте аварии криминалисты обнаружили фрагменты пластика черного цвета с логотипом Mercedes. При помощи камер видеонаблюдения, установленных вдоль трассы, удалось вычислить автовладельца иномарки.

По предварительным данным, это 49-летняя жительница города Питкяранта в Карелии Лариса Курилец. Правоохранители обнаружили возле ее дома припаркованный Mercedes с характерными следами ДТП.

Судя по странице Ларисы в соцсети, она уже около восьми лет занимается бизнес-тренингами. Себя она называет «ЗОЖ-приверженец, путешественник, предприниматель».

В ту роковую ночь она как раз возвращалась из Москвы с очередной корпоративной учебы, и решила опробовать новый участок платной трассы между двумя столицами.

Автоледи провела стрим своей лихой езды со скоростью 147 километров в час, и параллельно расхваливала освещение вдоль дороги.

« Туалеты прикольные такие на стоянке. Туалетной бумаги конечно нет », — со смехом делится она, несясь на бешеной скорости и периодически наводя камеру телефона на спидометр.

На просьбу 5-tv.ru прокомментировать информацию об аварии, женщина отказалась.

« Не могла бы, потому что я завтра еду, и завтра будет экспертиза. Вы слишком гоните лошадей, дорогая моя. Еще вскрытия не было человека. Я никого не давила. До свидания », — сказала она.

Этот стрим Лариса вела в 0:53, а, согласно полицейским сводкам, ДТП возле деревни Вындин Остров произошло приблизительно через 50 минут.

На своей странице уже после смертельной аварии она разместила снимок Ладожского озера.

« Ладога, уровень немного упал. Дождь весь день, но тепло. И, как всегда, 50 оттенков серого », — пописала она фото, сопроводив его подмигивающим смайлом.

Facebook / kurilets.larisa

Известно, что предположительную виновницу ДТП опросили сотрудники полиции и с нее взято обязательство явиться в отделение Волховское отделение.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Mercedes насмерть сбил четырехлетнего малыша на переходе в Казани.