В МВД прокомментировали смертельное ДТП в Ленобласти

Полиция Волховского района Ленинградской области расследует смертельную аварию, произошедшую в ночь на 12 октября на участке дороги Зуево — Новая Ладога в районе деревни Вындин Остров. Автомобиль, как впоследствии было установлено, марки Mercedes сбил переходившего проезжую часть мужчину, который от полученных травм скончался на месте.

Как рассказал 5-tv.ru представитель ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого установлен владелец автомобиля — это жительница Республики Карелия.

« В настоящий момент с ней проводятся необходимые процессуальные действия, устанавливаются обстоятельства и причины аварии », — отметил он.

На уточняющий вопрос о том, будет ли в понедельник, 14 октября, проводиться экспертиза, о которой ранее 5-tv.ru рассказала владелица Mercedes, Степченко ответил утвердительно.

Представитель МВД напомнил, что такие меры предпринимаются в рамках расследования любого уголовного дела, однако конкретно в этом случае экспертиза начнется не в предстоящие два-три дня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что водитель, сбивший насмерть 41-летнего мужчину в районе деревни Вындин Остров скрылся с места ДТП. По предварительной информации, за рулем могла находиться известная бизнесвумен и коуч из Карелии.