Бизнесвумен, подозреваемая в смертельном ДТП в Ленобласти, отрицает свою вину

Полицейские возбудили уголовное дело по факту смертельной аварии в Ленинградской области. Иномарка на трассе сбила пешехода. Водитель скрылся. Но по осколкам, оставшимся на месте, удалось выяснить, что машина принадлежит бизнес-леди из Карелии. Причем совпадение или нет, но примерно в это же время она в прямом эфире в соцсетях хвасталась скоростной ездой.

По неофициальным данным, за рулем автомобиля была бизнес-тренер из Карелии Лариса Курилец. Впрочем, она сама категорически отрицает свою причастность к ДТП со смертельным исходом.

В отличие от владельца Mercedes погибший мужчина — Алексей Федоров — финансовыми успехами похвастаться не мог. Нигде не работал и домой в соседнюю деревню ночью возвращался пешком. Даже личность его установили не сразу. Документов не было. Самый близкий родственник — сестра — о трагедии узнала одной из последних.

Все подробности — у Сергея Лескова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МВД прокомментировали смертельное ДТП в Ленобласти.