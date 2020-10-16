День Дениса Позимнего: Что можно и нельзя делать 16 октября

|
Светлана Шевченко
2 779

Проповедник христианской веры был жестоко казнен на территории современного Парижа.

День Дениса Позимнего: Что можно и нельзя делать 16 октября

Фото: ТАСС/Демьянчук Александр

Православный мир 16 октября чтит благие дела и мученический подвиг святого Дионисия Ареопагита, жившего в I веке нашей эры на территории Афин.

В юности он отправился в египетский Гелиополь, где изучал астрономию. Молодой человек стал свидетелем солнечного затмения во время распятия Иисуса Христа, однако в тот момент религиозный вопрос его не волновал. По возращении на родину он услышал проповедь апостола Павла, и приняв решение обратиться в христианскую веру, стал его сподвижником. В 57-м году Дионисий присутствовал при погребении Пресвятой Богородицы.

Затем он отправился на территории, где существует нынешняя Западная Европа. В то время там началась эпидемия чумы, и он призывал хоронить не только единоверцев, но и язычников.

Позднее во время агрессивных гонений на христиан Дионисий был обезглавлен в Галицкой Лютеции — древнее название Парижа.

В Афинах одна из улиц носит название священномученика Дионисия.

Что нельзя делать в этот день:

Наши предки отказывали в этот день незваным гостям, так как считалось, что они принесут в дом неурядицы и даже беды. Те, кто стремится отрастить волосы, стричься не рекомендуется — они будут медленно отрастать. Лучше всего во всем проявлять рассудительность и не лезть на рожон.

Что можно делать в этот день:

Внимательно отнеситесь к каждому своему действию, ведь как вы отнесетесь к миру, таков будет и зеркальный ответ. Помогайте окружающим, говорите теплые слова близким, несите в своем сердце добро, и все непременно вернется сторицей.

День Ангела:

Главным именинником в честь святого мученика сегодня является Денис. Кроме того, своего покровителя должны вспомнить Иван, Павел и Петр.

Сновидения: отражают нынешнее состояние и настроение человека.

Приметы: Если дождь идет целый день — зима будет морозная.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, правильно ли венчаться на праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
77.95
0.67 91.45
0.74
ТОП-5 умнейших женщин по знаку зодиака

Последние новости

0:46
Какая категория пенсионеров получит прибавку через два месяца
0:32
Любовница Тарзана готовит новый иск против звездной пары
0:16
Какие патологии при COVID-19 повышают риск летального исхода — мнение кардиолога
0:02
День Дениса Позимнего: Что можно и нельзя делать 16 октября
23:45
«Хватит ходить холостяком»: Дава намекнул, что якобы сделал предложение Бузовой
23:32
«Любитель спортивного отдыха». Как пятилетний малыш в Петербурге сделал заезд на самокате с Петроградки на ЗСД

Сейчас читают

Потерял на Петроградке: отец мальчика объяснил его появление на ЗСД Петербурга
Стало известно, почему Татьяна Тотьмянина покинула «Ледниковый период»
Озвучена официальная причина смерти дочери Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок