Приемных детей жестокой опекунши на Алтае обвинили в сексуальной распущенности

Сын опекунши из Алтайского края, которая подозревается в истязании своих приемных детей, прокомментировал обвинения следствия в адрес матери. Ранее СК по региону возбудил уголовное дело в соответствии с пунктами «а» и «г» второй части 117-й статьи УК РФ («Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего») и 156-й статьи УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

По версии следователей, женщина-опекун жестоко обращалась с приемными детьми, применяя к ним физическое и психическое насилие. С жалобами на строжайшие наказания матери подростки обращались в органы опеки. Впоследствии они были изъяты из семьи.

Однако, по словам родного сына подозреваемой опекунши, в их семье не применяются жестокие меры, а двух приемных детей «отстранили» из семьи за ненадлежащее поведение. В 14-летнем возрасте подростки занимались сексом.

«Их отстранили из-за того, что они порнуху устроили в дому. Когда 14 лет Лиле было, она переспала с Лешей Сабуренко. Из-за этого их отстранили из нашей семьи. А на фига в такое время заниматься сексом? Еще заставили собственную сестру тоже», — сообщил Валентин Ситников в интервью 5-tv.ru.

Он уверен, что дети жили в благоприятных условиях. Мать обеспечивала им «полную свободу» и оплачивала расходы.

Соседи обвиняемой опекунши подтвердили слова мужчины. Они признались, что никогда не слышали криков, доносившихся из квартиры, зато не раз видели, как мать забирала ребят из школы, которые выглядели довольными и счастливыми.

«Дети довольные, я вчера их видела в больнице, они счастливые, сказали: „Мы ждем маму“ <.> Скандалов не слышим никаких», — поделились соседи подозреваемой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что алтайских соцработников осудят за отказ забрать детей у жестокой приемной матери.