Ерофеев день: что можно и категорически нельзя делать 17 октября

На Руси 17 октября отмечали народно-христианский праздник Ерофеев день. С ним связано несколько строгих запретов, а также название крепкого спиртного напитка «ерофеича».

Мистическая история праздника

На Руси верили, что на Ерофеев день следовало опасаться нечистой силы. Считалось, что в это время леший проваливался сквозь землю из-за злости на то, что лес теряет последнюю листву. Перед этим обезумевший дух бегал по своей вотчине, ломая ветки и даже деревья. Другая лесная нечисть проказничала вместе с ним перед долгой спячкой.

Из-за этого посещение леса 17 октября было под строжайшим запретом. Народные предания гласят, что лешие сегодня разгуливают по лесам и пугают народ, пишет Утро.ру.

Что нельзя делать 17 октября

Считалось, что заблудившегося человека леший может утащить за собой под землю. Люди предпочитали в Ерофеев день вообще не выходить из дома и не работать: считалось, что у хороших хозяев к этому времени все дела уже выполнены.

Женщинам и девушкам на день Ерофея запрещалось заговаривать с незнакомцами. Люди верили, что этот запрет защитит их от нечистой силы и убережет от искушений. Также 17 октября было запрещено играть свадьбы — венчание могло спровоцировать будущие ссоры, скандалы и даже смерть одного из супругов.

Что можно делать 17 октября

Вдобавок ко всему, Ерофеев день считался довольно холодным. «Для сугреву» использовали спиртной напиток «ерофеич». Он готовился на основе 70-градусного самогона. В спирт требовалось засыпать анис, мяту, донник, душицу, зверобой, полынь, тысячелистник, чабрец, листья земляники и смородины. В разных местах рецепт разнился.

Русская православная церковь (РПЦ) 17 октября чтит память священномученика Иерофея Афинского, который был учеником апостола Павла. Апостол лично обратил его в христианство вместе с Дионисием Ареопагитом. Как сообщал 5-tv.ru, день памяти последнего чтят 16 октября.