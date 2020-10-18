День Харитины: что можно и категорически нельзя делать 18 октября

Православные христиане отмечают День святой Харитины 18 октября. В праздник рекомендуется заниматься домашними делами. Свататься или гулять свадьбы категорически запрещено.

История праздника

Мученица Харитина родилась в III веке нашей эра в Киликии. Она была сиротой почти всю жизнь посвятила службе Христу. Для красивой девушки даже построили отдельный дом, чтобы она могла жить в уединении и целомудрии. За веру святая была подвергнута мучениям и истязаниям. Несмотря на это, она не отказалась от религии.

Что можно делать 18 октября

На Руси в День Харитины обычно приступали к домашним делам. Девушки и женщины садились за прялки, а мужчины начинали делать валенки и заниматься другой домашней работой. Дела в поле к этому времени обычно прекращали из-за холодов.

18 октября следует особо обратить внимание на сны, пишет «Утро.ру». В народе верили, что они являются вещими.

Что нельзя делать 18 октября

С 18 октября также было связано несколько запретов. Во-первых, этот день считался неподходящим для начала нового романа. Свататься, делать предложения и гулять свадьбы было запрещено. Считалось, что союз, заключенный в День Харитины, принесет несчастья.

Также 18 октября запрещалось переезжать или отправляться в длительные поездки. На Руси полагали, что резкая смена обстановки может принести неудачу в финансовых и карьерных делах, а также вызвать проблемы со здоровьем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно вести себя в Ерофеев день. На Руси считалось, что 17 октября ни в коем случае нельзя ходить в лес.