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  4. «Такая интеллигентная!» Жена внука Пугачевой показала стильные фото с дачи

«Такая интеллигентная!» Жена внука Пугачевой показала стильные фото с дачи

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Алена Преснякова заслужила множество комплиментов фанатов идеальным вкусом и потрясающей внешностью.

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Фото, видео: Instagram @alenaakrasnova

Супруга внука Аллы Пугачевой — Никиты Преснякова отправилась с друзьями на дачу. При этом мужа Алена с собой не взяла. За городом манекенщица и ее приятели устроили фотосессию. 22-летняя модель опубликовала в Instagram серию «уютных, осенних» снимков. На фото красавица позирует в джинсовых шортах, черной облегающей водолазке, брутальной кожаной куртке с заклепками и со стильной рыжей сумкой. Компанию жене внука Аллы Борисовны составил пушистый белый комочек — песик породы шпиц.

«Так скучали по даче! Решили рвануть с друзьями погулять и посмотреть какой-нибудь новый интересный сериал», — подписала пост знаменитость.

Instagram @alenaakrasnova

Поклонники по достоинству оценили стиль и внешние данные Алены Пресняковой. Фанаты оставили в комментариях множество комплиментов, восхваляющих красоту и элегантность супруги внука Пугачевой.

«Ты нечего такая интеллигентная!»

«Очень красиво»;

«Какая вы хорошенькая», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена Никиты Преснякова устроила осеннюю фотосессию.

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