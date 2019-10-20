  1. Пятый канал
  4. Лучшее видео самых громких происшествий за неделю

Лучшее видео самых громких происшествий за неделю

, 14:17 Эксклюзивное видео 67

Подборка самых ярких видеомоментов, которые случились в период с 14 по 20 октября.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

Прошедшая неделя была богата на шокирующие события: резонансные ДТП, жестокие убийства, драки. 5-tv.ru публикует подборку самых ярких видеомоментов, которые произошли в период с 14 по 20 октября.

В Петербурге в ночь на 14 октября у бывшего игрока СКА сожгли Jaguar. Причиненный ущерб спортсмен оценил в 1,4 миллиона рублей.

В ночь на 14 октября молодого человека забили до смерти возле магазина в Петербурге. Полиция разыскивает мужчину и женщину, избивавших свою жертву.

Тело пропавшей в Екатеринбурге 27-летней автоледи Ксении Каторгиной нашли в техническом колодце в одном из самых неспокойных района города. Девушка перестала выходить на связь 10 октября, после того как уехала продавать машину.

Porsche на огромной скорости протаранил такси с пассажирами в Москве. В результате ДТП пострадали четыре человека, среди них три студентки из Словакии.

Менеджер Rammstein Анар Рейбанд подрался с пенсионером-охранником в Петербурге. Звездный импрессарио ударил охранника пристани на Адмиралтейской набережной после того, как тот обругал его матом.

В Дагестане мужчина с топором и в маске пришел «требовать тишины» в школу.

Правоохранители задержали бездомного после того, как он ударил ножом сотрудника полиции в московском метро.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.95
-0.06 71.13
0.23
Гороскоп на 20 октября: Стрелец, время кричать о себе!

Последние новости

15:29
«Люблю»: Бондаренко трогательно поздравил супругу с днем рождения
15:09
«Была в активном поиске»: Двух зарезанных женщин нашли в одной из квартир в Петербурге
14:52
Под Киевом погибла известная Instagram-модель
14:45
Личная неприязнь могла стать мотивом поджога дома в Ростове, где погибли люди
14:24
Пять дамб разрушено в Красноярском крае в результате аварии на золотом прииске
14:17
Лучшее видео самых громких происшествий за неделю

Сейчас читают

Гороскоп на 20 октября: Стрелец, время кричать о себе!
Страшная авария с пострадавшими произошла в Петербурге
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 октября

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев