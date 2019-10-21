Завораживающие Ориониды! Где лучше всего любоваться метеорным потоком этой ночью

Россияне смогут загадывать желания под осенним звездопадом уже сегодня ночью. На небе можно будет увидеть поток из движущихся метеоров под названием Ориониды. Он представляет собой шлейф из пыли и газа от прохождения кометы Галлея. Частички на орбите врезаются в земную атмосферу на скорости 66 километров в секунду и создают метеорные потоки. С Земли кажется, что метеоры вылетают из созвездия Орион — так поток получил это название.

В октябре активность Орионид увеличилась. Она достигнет максимума в ночь на 22 октября. В этот раз Луна не помешает наблюдению и не засветит метеоры, так что по прогнозам исследователей яркие вспышки будут доступны для наблюдения с Земли.

«Наблюдать следует ночью с момента восхода созвездия Ориона, но лучшие условия для наблюдения складываются после полуночи, когда Орион поднимается довольно высоко над горизонтом в южном квадранте неба. Лучшее место для наблюдений — за городом, вдали от источников света, с открытым горизонтом. Специального оборудования не требуется. Только один совет: перед началом наблюдений дайте глазам привыкнуть к темноте в течение нескольких минут и начинайте искать падающие звезды», — пояснила специально для 5-tv.ru ученый секретарь Пулковской обсерватории Татьяна Борисевич. Следовательно, наблюдать звездопад в Петербурге лучше на юге и юго-востоке ранним утром.

В 2019 году яркие звездопады можно было увидеть в мае и августе. Ранее 5-tv.ru сообщал о том, где можно было наблюдать звездопад в ночь на 7 мая.