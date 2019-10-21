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Завораживающие Ориониды! Где лучше всего любоваться метеорным потоком этой ночью

, 18:21 61

Строго говоря, Ориониды — это не звездопад, а метеорный поток. В ночь на 22 октября его активность достигнет максимума. Что это за явление? Не опасны ли эти метеоры? И откуда их лучше всего видно?

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Фото, видео: ТАСС / Юрий Смитюк

Россияне смогут загадывать желания под осенним звездопадом уже сегодня ночью. На небе можно будет увидеть поток из движущихся метеоров под названием Ориониды. Он представляет собой шлейф из пыли и газа от прохождения кометы Галлея. Частички на орбите врезаются в земную атмосферу на скорости 66 километров в секунду и создают метеорные потоки. С Земли кажется, что метеоры вылетают из созвездия Орион — так поток получил это название.
В октябре активность Орионид увеличилась. Она достигнет максимума в ночь на 22 октября. В этот раз Луна не помешает наблюдению и не засветит метеоры, так что по прогнозам исследователей яркие вспышки будут доступны для наблюдения с Земли.

«Наблюдать следует ночью с момента восхода созвездия Ориона, но лучшие условия для наблюдения складываются после полуночи, когда Орион поднимается довольно высоко над горизонтом в южном квадранте неба. Лучшее место для наблюдений — за городом, вдали от источников света, с открытым горизонтом. Специального оборудования не требуется. Только один совет: перед началом наблюдений дайте глазам привыкнуть к темноте в течение нескольких минут и начинайте искать падающие звезды», — пояснила специально для 5-tv.ru ученый секретарь Пулковской обсерватории Татьяна Борисевич. Следовательно, наблюдать звездопад в Петербурге лучше на юге и юго-востоке ранним утром.

В 2019 году яркие звездопады можно было увидеть в мае и августе. Ранее 5-tv.ru сообщал о том, где можно было наблюдать звездопад в ночь на 7 мая.

Завораживающие Ориониды! Где лучше всего любоваться метеорным потоком этой ночью

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TASS / UIG

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www.globallookpress.com / David Becker

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www.globallookpress.com / David Becker

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ТАСС / Сергей Мальгавко

5/7

ТАСС / Юрий Смитюк

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ТАСС / Юрий Смитюк

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ТАСС / Егор Алеев

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