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Астролог назвала знаки зодиака, которые разбогатеют в ноябре

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В целом предстоящий месяц финансово благополучен для всех, но к трем знакам звезды будут особенно благосклонны.

Фото: www.globallookpress.com / Frank Röder

Ноябрь 2019 года обещает быть благоприятным в финансовом смысле для всех знаков зодиака, однако к трем из них звезды будут особенно благосклонны. Кому следует ожидать удачи, рассказала интернет-порталу Topnews астролог Василиса Володина.

По ее словам, денежный дождь обрушится на родившихся под знаком Стрельца, они получат неожиданно большой доход и смогут расплатиться со всеми долгами. Материальный достаток принесет хобби, которое в следующем месяце получит шанс превратиться в любимое дело, способное обеспечивать Стрельцов не один год.

Водолеи в ноябре, наконец, обретут свое место под солнцем и смогут прочно встать на ноги. Представители этого знака получат возможность устроиться на высокооплачиваемую работу, некоторые смогут начать свое дело. В ожидании наступления гармонии, им остается копить силы и учиться не растрачивать ресурсы понапрасну.

Решимость и усердие Рыб будет вознаграждено в ноябре. Рожденные под этим знаком смогут, наконец, бросить унылую, надоевшую работу и открыться миру с неожиданной стороны. Преображение позволит им начать свое дело, а поддерживать их во всех начинаниях будут не только звезды, но и близкие люди. И, кстати, ноябрь также подходит для покупки недвижимости.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробный астропрогноз на неделю с 21 по 27 октября для всех знаков зодиака.

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Астролог назвала знаки зодиака, которые разбогатеют в ноябре

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