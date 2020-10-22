День Якова Дровопильца: что можно и нельзя делать 22 октября

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Алиса Маркова
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Также в этот день чествовали Ефесскую (Корсунскую) икону Божией Матери. На Руси с этого времени начинали заготовку дров, а вечер посвящали сытному ужину. Отказываться от трапезы было запрещено.

День Якова Дровопильца: что можно и нельзя делать 22 октября

Фото: ТАСС / Dubravka Petric/PIXSELL

22 октября на Руси чествовали Ефесскую (Корсунскую) икону Божией Матери, а также отмечали день Якова Дровопильца. Праздник не просто так получил свое название: с этого времени было принято начинать заготовку дров на зиму.

До этого дня накапливать запасы дров запрещалось. Во-первых, летом и в начале осени хватало огородных и полевых работ. Во-вторых, древесина еще была сырой, поэтому могла сгнить.

Также на день Якова Дровопильца начинали обдирать просо, овес, ячмень и молоть пшеницу. Из нового зерна готовили каши, которые тут же подавали к столу. На стол также обязательно выставляли грибы — 22 октября считалось последним днем для похода за ними в лес.

Отказываться от трапезы было запрещено — любого гостя обязательно усаживали за стол. На Руси верили, что хороший ужин на Якова Дровопильца сулит благополучие и сытую зиму.

Православные христиане в этот же день почитали святого Иакова Алфеева. О нем известно очень мало, однако его имя приводится в списке 12 апостолов. Он проповедовал христианство в Иудее, Греции, Газе и Южной Палестине.

Кроме того, с 22 октября связано несколько примет. Если снег выпадал в этот день, то ждали удачный год. Если появлялись сосульки, то зима обещала быть долгой. Появление гололедицы означало скорый дождь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему 21 октября категорически запрещалось подолгу болтать и сплетничать.

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