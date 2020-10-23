День Евлампия-зимоуказателя: что обязательно нужно сделать 23 октября?

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Алиса Маркова
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В этот день на Руси очищались огнем и начинали важные дела.

День Евлампия-зимоуказателя: что обязательно нужно сделать 23 октября?

Фото: Facebook / Юлия Шевченко

23 октября православные отмечают память мучеников Евлампия и Евлампии. Юные брат и сестра погибли в 303 году во время правления римского императора Максимиана.

Однажды юноша посмеялся над указом правителя о гонении на христиан. За это его схватили и привели на суд. Даже под пытками Евлампий не отрекся от веры в единого бога. Узнав о его истязаниях, сестра вслед за братом прилюдно объявила себя христианкой и добровольно сдалась мучителям. Вскоре обоих казнили.

На Руси в память о святых дата получила название Евлампий-зимоуказатель и Евлампий-светильник. Предки считали, что на Евлампия день значительно укорачивается. Именно с этого времени крестьяне начинали готовить лучины на зиму.

Что можно и нужно делать в этот день

Традиционно в этот день знахари начинали собирать руту душистую. По старым поверьям, эта трава имеет большую магическую силу. В домах ее развешивали под потолком для защиты детей от темных сил.

Молодежь прыгала через костер. Люди верили, что это поможет возродиться к новой жизни и продлить молодость. В огне сжигали старые вещи избавиться от неприятностей и недугов.

Также день хорош для любых начинаний, науки, исследовательской деятельности, поиска пропавших вещей и животных.

Приметы

  • На Евлампия слякоть и грязь — снег не выпадет до самой Казанской (4 ноября);
  • Если в этот день мороз не ударил, зима не наступит в ближайшие четыре недели;
  • Листья ивы желтеют и облетают — к ранней зиме;
  • Ветер с востока или севера — жди холодов.

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