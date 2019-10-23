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  4. Стена огня надвигается на Ростов-на-Дону — видео

Стена огня надвигается на Ростов-на-Дону — видео

, 6:13 Эфирная новость 64

С огнем борются спасатели, если ветер поменяет направление, то пламя двинется в сторону Ростова-на-Дону.

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Фото, видео: МЧС РФ, 5-tv.ru

Чрезвычайная ситуация в Ростовской области. На столицу региона надвигается стена огня — полыхает сухой камыш. Площадь возгорания, по оценкам спасателей, больше тысячи квадратных метров, но она увеличивается из-за ветра.

На месте всю ночь работают экстренные службы, чтобы не допустить распространение пожара. Пока огонь не угрожает населенным пунктам, но если ветер изменит направление, пламя двинется в сторону Ростова-на-Дону.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США лесные пожары подбираются к домам Бена Аффлека Мэтта Дэймона и Софии Ричи.

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