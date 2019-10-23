Спасатели остановили стену огня перед Ростовом-на-Дону

В Ростовской области всю ночь работали экстренные службы. Еще накануне вечером к столице региона приблизилась стена огня! Полыхал сухой камыш.

По оценкам МЧС площадь пожара превысила тысячу квадратных метров. Из-за сильных порывов ветра, спрогнозировать дальнейший разгул стихии было невозможно.

В итоге спасателям все же удалось отсечь очаги возгорания от населенных пунктов. К этому часу, опасность миновала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США лесные пожары подбираются к домам Бена Аффлека Мэтта Дэймона и Софии Ричи.