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Спасатели остановили стену огня перед Ростовом-на-Дону

, 12:32 Эфирная новость 38

Пал сухой травы стремительно распространялся из-за сильных порывов ветра.

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Фото, видео: ТАСС / Павлишак Алексей; 5-tv.ru

В Ростовской области всю ночь работали экстренные службы. Еще накануне вечером к столице региона приблизилась стена огня! Полыхал сухой камыш.

По оценкам МЧС площадь пожара превысила тысячу квадратных метров. Из-за сильных порывов ветра, спрогнозировать дальнейший разгул стихии было невозможно.

В итоге спасателям все же удалось отсечь очаги возгорания от населенных пунктов. К этому часу, опасность миновала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США лесные пожары подбираются к домам Бена Аффлека Мэтта Дэймона и Софии Ричи.

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