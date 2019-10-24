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  4. Градский рассказал, что его 34-летняя супруга совершенно «спокойна к деньгам»

Градский рассказал, что его 34-летняя супруга совершенно «спокойна к деньгам»

, 8:22 109

69-летний музыкант заявил, что его жене не обязательно покупать себе что-то дорогое.

Фото: celebritieslab.xyz

69-летний музыкант Александр Градский рассказал, что почти никогда не вступает в ссоры со своей 34-летней супругой Мариной Коташенко из-за финансовых вопросов.

Мэтр заявил, что хоть около 15 лет назад все и обвиняли тогда еще 19-летнюю актрису в меркантильности, за время брака он так и не заметил этого качества у избранницы.

«Марина — очень спокойный человек по части траты денег и всевозможных глупостей. Ей не обязательно покупать себе что-то дорогое», — цитирует его Starhit.

Градский подчеркнул, что у его супруги потрясающая фигура, поэтому она в любом наряде выглядит сногсшибательно вне зависимости от его стоимости.

При этом Марина хочет новую одежду, как и все женщины, признался музыкант. По его словам, он отказывается смотреть на ценник нарядов для возлюбленной, если ему нравится, как она в них выглядит.

«Если Марина надевает что-то, и я говорю: „О! Хорошо!“, тогда покупаю, сколько бы ни стоило», — поделился Градский.

Артист добавил, что сам очень привязан к старым вещам. Так, он продолжает больше десяти лет носить полуспортивный шерстяной свитер. У него уже протерлись рукава, поэтому Марине пришлось сделать замшевые заплатки.

«Я буду его (свитер) носить, пока совсем не развалится», — пообещал в заключение музыкант.

Как сообщал 5-tv.ru, в прошлом году Александр Градский стал отцом в четвертый раз. Блогер Лена Миро назвала рождение ребенка в его семье «издевательством над стариком».

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