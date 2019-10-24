Градский рассказал, что его 34-летняя супруга совершенно «спокойна к деньгам»

69-летний музыкант Александр Градский рассказал, что почти никогда не вступает в ссоры со своей 34-летней супругой Мариной Коташенко из-за финансовых вопросов.
Мэтр заявил, что хоть около 15 лет назад все и обвиняли тогда еще 19-летнюю актрису в меркантильности, за время брака он так и не заметил этого качества у избранницы.
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Градский подчеркнул, что у его супруги потрясающая фигура, поэтому она в любом наряде выглядит сногсшибательно вне зависимости от его стоимости.
При этом Марина хочет новую одежду, как и все женщины, признался музыкант. По его словам, он отказывается смотреть на ценник нарядов для возлюбленной, если ему нравится, как она в них выглядит.
Артист добавил, что сам очень привязан к старым вещам. Так, он продолжает больше десяти лет носить полуспортивный шерстяной свитер. У него уже протерлись рукава, поэтому Марине пришлось сделать замшевые заплатки.
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Как сообщал 5-tv.ru, в прошлом году Александр Градский стал отцом в четвертый раз. Блогер Лена Миро назвала рождение ребенка в его семье «издевательством над стариком».