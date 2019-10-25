Гороскоп для Овнов на сегодня, 25 октября 2019 года

♈ Овен

Зачастую люди живут в плену идеалов и предрассудков, которые когда-то усвоили. Вы должны их отпустить, чтобы увидеть мир в другом свете. Держите сознание открытым для новых впечатлений. Расширение кругозора — самая главная тема для вас на сегодня, Овны.

Также есть вероятность столкнуться с трудным выбором. Однако правильные решения помогут вам добиться движения в верном направлении.

Космический совет: откройте себя новым чувствам и впечатлениям.

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