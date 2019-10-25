Гороскоп для Тельцов на сегодня, 25 октября 2019 года

♉ Телец

Робин Шарма — «монах, продавший свою Ferrari» — вдохновляет нас: «То, что это еще никогда не было сделано, не означает, что это невозможно».

Текущий этап вашей жизни, Тельцы, требует большой смелости. Вкладывайтесь в свои грандиозные идеи и верьте, что у вас для воплощения мечты есть все необходимое.

Помните, что все, чего вы желаете, расположено по ту стороны страха. Учитывая, что ваши предпринимательские навыки особенно остры сегодня, проблем с принятием рисков возникнуть не должно.

Космический совет: рискните.

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