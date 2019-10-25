Гороскоп для Близнецов на сегодня, 25 октября 2019 года

♊ Близнецы

Жизненный сдвиг, через который вы проходите на этой неделе, является скорее внутренним, чем внешним. Продолжайте самоочищение; отпустите бремя, которое накопили за эти годы.

Помните, что вы не являетесь побочным продуктом прошлого опыта, вы и есть — сама жизнь. Радость, гармония, чувства, любовь. Дайте себе время, если нужно исцелиться, и смело идите вперед.

Космический совет: переживете жизненную бурю.

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