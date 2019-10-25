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Гороскоп для Раков на сегодня, 25 октября 2019 года

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Фото: Johannes Hevelius

♋ Рак

Поговорим о тяжелой судьбе урбанизированных сообществ XXI века. Сегодня даже самые затворнические настроения не должны помешать вам провести время на свежем воздухе. После работы загляните на 30 минут в ближайший парк, погуляйте, отдохните и подумайте. Это поможет вам в завтрашних свершениях.

Хорошее время, чтобы оглянуться назад и подумать о потраченном за неделю времени. Все ли было по делу? Нет ли случайно рядом с вами человека, который его бессовестно тратит, ничего не отдавая взамен? Если да — то негативную связь нужно срочно перестраивать или обрывать.

Космический совет: вам нужна прогулка в парке.

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