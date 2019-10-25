Гороскоп для Львов на сегодня, 25 октября 2019 года

♌ Лев

На повестке дня сегодня: доступ к высшим сферам сознания, единение с мудрыми наставниками и активация третьего глаза. Львы, вы в самом эпицентре духовного вознесения. Это лучшее время для работы над собой.

Определенная доля отрешенности поможет вам ухаживать за внутренним садом своей души. Наведите порядок: расставьте все по местам. Например, проанализируйте отношения с людьми за последние дни. Какие из них были особенно позитивны, а какие, возможно, токсичны?

Космический совет: посмотрите на себя со стороны.

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