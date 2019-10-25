Гороскоп для Дев на сегодня, 25 октября 2019 года

♍ Дева

«Если вы можете представить нечто — вы можете этого достичь. Если вы мечтаете о чем-то, вы сможете этим стать». Это слова Уильяма Артура Уорда, знаменитого английского шахматиста. Цитата должна напомнить, Девы, о вашей врожденной силе.

Сегодня вам стоит поиграть в игру под названием креативная визуализация. Освободитесь от тяжести собственных ограничений. Позвольте себе мыслить масштабно и верить в бесконечный потенциал.

Космический совет: стремитесь к чуду.

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