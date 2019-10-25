Гороскоп для Весов на сегодня, 25 октября 2019 года

♎ Весы

Джанни Версаче как-то сказал: «Не углубляйтесь в тренды. Не позволяйте моде завладеть вами, решайте сами, кто вы, что вы хотите выразить своей одеждой и образом жизни». Итальянский модельер понимал это, как никто другой.

Эволюция вашего собственного стиля, Весы, в ближайшее время сделает серьезный скачок. Продолжайте экспериментировать, даже если пока что это — лишь мысли, за которые потом приходится краснеть.

Космический совет: самовыражение — ваша тема на сегодня.

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