Гороскоп для Скорпионов на сегодня, 25 октября 2019 года

♏ Скорпион

Сегодня вы проявите свое твердое начало, Скорпионы. То, какой фундамент вы закладываете сейчас, определит будущее. Не спешите разрешать задачи, которые у вас под рукой. Развивайте каждую идею, обдумывайте все мелочи. Поспешные решения принесут больше вреда.

Помните, что совершенство — это не иллюзия. Это просто движение вверх по лестнице, это сам процесс.

Космический совет: семь раз отмерить, один раз отрезать.

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