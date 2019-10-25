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Гороскоп для Стрельцов на сегодня, 25 октября 2019 года

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Чтобы не совершить удручающих ошибок, сверьтесь с ежедневным астрологическим прогнозом на 5-tv.ru.

Фото: Johannes Hevelius

♐ Стрелец

Легко увлечься яркими вещами. В конце концов, близится разгар праздничного сезона! Но вам не нужна новая сумочка с фирменными шашечками или причудливый костюм, Стрельцы. Загляните в гардероб: ваш ждут вещи, о которых вы давно забыли.

Это следствие более глобального совета: обратите внимание на финансовые вопросы. Есть два способа стать богаче: больше зарабатывать или меньше тратить. Легче всех живется тем, кто комбинирует оба способа.

Космический совет: будьте практичны с деньгами.

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